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РФ била по Сумщине из гранатометов: за сутки – сто попаданий

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 марта 2023, 23:45
РФ била по Сумщине из гранатометов: за сутки – сто попаданий
ОБСТРЕЛЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В одной из громад Сумщины 28 марта зафиксировано сто "прилетов" из гранатомета.

Источник: Сумская военная областная администрация в Telegram

Детали: В течение суток российские оккупанты обстреляли четыре громады.

В Белопольской громаде зафиксировано 90 попаданий из автоматического гранатомета и 10 попаданий из противотанкового гранатомета с территории России.

В Юнаковской громаде – 3 попадания из миномета. Зноб-Новгородскую громаду обстреляли, вероятно, из САУ – 14 попаданий. По Эсманской громаде били из ствольной артиллерии –  4 прилета.

По предварительной информации, последствий обстрелов не зафиксировано.

Темы: Сумская областьобстрел
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