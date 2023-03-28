РФ била по Сумщине из гранатометов: за сутки – сто попаданий

В одной из громад Сумщины 28 марта зафиксировано сто "прилетов" из гранатомета.

Источник: Сумская военная областная администрация в Telegram

Детали: В течение суток российские оккупанты обстреляли четыре громады.

В Белопольской громаде зафиксировано 90 попаданий из автоматического гранатомета и 10 попаданий из противотанкового гранатомета с территории России.

В Юнаковской громаде – 3 попадания из миномета. Зноб-Новгородскую громаду обстреляли, вероятно, из САУ – 14 попаданий. По Эсманской громаде били из ствольной артиллерии – 4 прилета.

По предварительной информации, последствий обстрелов не зафиксировано.