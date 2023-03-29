Мінреінтеграції озвучило встановлену кількість депортованих у Росію дітей

З початку повномасштабної війни Росії в Україні наразі встановили понад 19 тисяч випадків депортації дітей на територію країни-агресора.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей".

Деталі: Крім того, повідомляють у відомстві, на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.