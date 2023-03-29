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Мінреінтеграції озвучило встановлену кількість депортованих у Росію дітей

Ольга Глущенко Середа, 29 березня 2023, 00:57
Мінреінтеграції озвучило встановлену кількість депортованих у Росію дітей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTYIMAGES

З початку повномасштабної війни Росії в Україні наразі встановили понад 19 тисяч випадків депортації дітей на територію країни-агресора.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей".

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Деталі: Крім того, повідомляють у відомстві, на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

Теми: дітидепортація Росіявійна
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