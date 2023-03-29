Минреинтеграции озвучило установленное количество депортированных в Россию детей

С начала полномасштабной войны России в Украине сейчас установили более 19 тысяч случаев депортации детей на территорию страны-агрессора.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Согласно последним данным Национального информационного бюро, сейчас незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей".

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Детали: Кроме того, сообщают в ведомстве, на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.