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Минреинтеграции озвучило установленное количество депортированных в Россию детей

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 00:57
Минреинтеграции озвучило установленное количество депортированных в Россию детей
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTYIMAGES

С начала полномасштабной войны России в Украине сейчас установили более 19 тысяч случаев депортации детей на территорию страны-агрессора.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Согласно последним данным Национального информационного бюро, сейчас незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей".

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Детали: Кроме того, сообщают в ведомстве, на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Темы: детидепортация Росcиявойна
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