Спротив створив мапу таборів, у які Росія вивозить українських дітей
Центр національного спротиву (ЦНС) склав мапу таборів, де росіяни розселяють депортованих українських дітей.
Джерело: сайт ЦНС
Дослівно: "Мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер й завчасно підготовлений.
Тобто, попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, та насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових так і з віддалених від бойових дій районів".
Деталі: Спротив повідомляє, що до таборів потрапляють:
- сироти, при цьому деякі з яких стали такими внаслідок вбивства їхніх батьків самими росіянами;
- діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;
- діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;
- окремі інші випадки.
У таборах, за заздалегідь підготовленою програмою, дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, також діти там вчать російський гімн. Тобто відбувається ідеологічна обробка, – додають у ЦНС.
Всього на мапі позначено 45 дитячих творів і 12 мілітарних таборів, – зазначає спротив.