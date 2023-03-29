Спротив створив мапу таборів, у які Росія вивозить українських дітей

Центр національного спротиву (ЦНС) склав мапу таборів, де росіяни розселяють депортованих українських дітей.

Джерело: сайт ЦНС

Дослівно: "Мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер й завчасно підготовлений.

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Тобто, попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, та насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових так і з віддалених від бойових дій районів".

мапа

Деталі: Спротив повідомляє, що до таборів потрапляють:

сироти, при цьому деякі з яких стали такими внаслідок вбивства їхніх батьків самими росіянами;

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;

окремі інші випадки.

У таборах, за заздалегідь підготовленою програмою, дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, також діти там вчать російський гімн. Тобто відбувається ідеологічна обробка, – додають у ЦНС.

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Всього на мапі позначено 45 дитячих творів і 12 мілітарних таборів, – зазначає спротив.