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Сопротивление создало карту лагерей, в которые Россия вывозит украинских детей

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 02:52

Центр национального сопротивления (ЦНС) составил карту лагерей, где россияне расселяют депортированных украинских детей.

Источник: сайт ЦНС

Дословно: "Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ имеет систематический характер и заранее подготовлен.

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То есть, несмотря на то, что российская пропаганда утверждает о вынужденном шаге и эвакуации детей, но на самом деле детей вывозят постоянно, как из прифронтовых так и из отдаленных от боевых действий районов".

 
карта

Детали: Сопротивление сообщает, что в лагеря попадают:

сироты, при этом некоторые из которых стали таковыми в результате убийства их родителей самими россиянами;

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дети из интернатов, которые имеют родственников в Украине, но их все равно принудительно вывозят;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в российские застенки;

отдельные другие случаи.

В лагерях, по заранее подготовленной программе, детей учат российской истории, искаженной трактовке войны в Украине, также дети там учат российский гимн. То есть происходит идеологическая обработка, – добавляют в ЦНС.

Всего на карте обозначено 45 детских произведений и 12 милитарных лагерей, – отмечает сопротивление.

Темы: детидепортация Росcия
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