В окупованому Мелітополі пролунали вибухи в локомотивному депо, місто без світла
Вранці в середу в усіх районах міста Мелітополь було чути звуки вибухів.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, а також колаборант, так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимир Рогов у Telegram
Пряма мова: "Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу".
Оновлено: Згодом Федоров повідомив про "густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо".
Він додав, що у північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.
Пізніше інформацію про вибухи підтвердили й окупанти.
За словами колаборанта Рогова, серія вибухів у Мелітополі пролунала близько 5:30 ранку, є влучання.
Пряма мова Рогова: "Зафіксовано влучання в об'єкти локомотивного депо Мелітополя. Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено об'єкти системи електропостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії".
Деталі: Колаборант зазначив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.