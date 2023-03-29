В окупованому Мелітополі пролунали вибухи в локомотивному депо, місто без світла

Вранці в середу в усіх районах міста Мелітополь було чути звуки вибухів.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, а також колаборант, так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимир Рогов у Telegram

Пряма мова: "Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу".

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Оновлено: Згодом Федоров повідомив про "густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо".

Він додав, що у північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердили й окупанти.

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За словами колаборанта Рогова, серія вибухів у Мелітополі пролунала близько 5:30 ранку, є влучання.

Пряма мова Рогова: "Зафіксовано влучання в об'єкти локомотивного депо Мелітополя. Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено об'єкти системи електропостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії".

Деталі: Колаборант зазначив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.