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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в локомотивном депо, город без света

Ольга Глущенко, Ирина БалачукСреда, 29 марта 2023, 08:08
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в локомотивном депо, город без света
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С DEPOSITPHOTOS

Утром в среду во всех районах города Мелитополь были слышны звуки взрывов.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, а также коллаборант, так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" Владимир Рогов в Telegram

Прямая речь: "Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба".

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Обновлено: Позже Федоров сообщил о "густом хлопковом тумане в районе подстанции локомотивного депо".

Он добавил, что в северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах пропал свет.

Позже информацию о взрывах подтвердили и оккупанты.

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По словам коллаборанта Рогова, серия взрывов в Мелитополе прозвучала около 5:30 утра, есть попадания.

Прямая речь Рогова: "Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. В результате обстрела в городе повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии".

Детали: Коллаборант отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
 

Темы: Мелитопольоккупациявзрывжелезная дорога
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