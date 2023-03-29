Ворожа розвідувальна рота відмовилася виконувати наказ командування – штаб

Особовий склад розвідувальної роти ворога відмовився від виконання наказу, так само вчинили 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів".

Реклама:

Так, за даними штабу, 23 березня за відмову виконувати бойове завдання було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "Невський" та "Ветерани".

Крім того, йдеться в повідомленні Генштабу, подібний випадок стався і 25 березня. Виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.