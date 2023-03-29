Ворожа розвідувальна рота відмовилася виконувати наказ командування – штаб

Особовий склад розвідувальної роти ворога відмовився від виконання наказу, так само вчинили 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів".

Так, за даними штабу, 23 березня за відмову виконувати бойове завдання було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "Невський" та "Ветерани".

Крім того, йдеться в повідомленні Генштабу, подібний випадок стався і 25 березня. Виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.