Вражеская разведывательная рота отказалась выполнять приказ командования – штаб

Личный состав разведывательной роты врага отказался от выполнения приказа, так же поступили 70 человек из подразделений добровольческих формирований россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров".

Так, по данным штаба, 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".

Кроме того, говорится в сообщении Генштаба, подобный случай произошел и 25 марта. Выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующей на Авдеевском направлении.