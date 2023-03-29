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Вражеская разведывательная рота отказалась выполнять приказ командования – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 07:14
Вражеская разведывательная рота отказалась выполнять приказ командования – штаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Личный состав разведывательной роты врага отказался от выполнения приказа, так же поступили 70 человек из подразделений добровольческих формирований россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров".

Так, по данным штаба, 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".

Кроме того, говорится в сообщении Генштаба, подобный случай произошел и 25 марта. Выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующей на Авдеевском направлении.

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Темы: Генштабвойна
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