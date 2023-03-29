Росіяни зміщують акценти у темі Бахмута: Маляр пояснила, для чого ворог поширює ІПСО

Росіяни концентрують найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку і паралельно у своїх пропагандистських медіа намагаються змістити акценти у темі боїв за Бахмут, щоб підірвати довіру українців до рішень командування щодо оборони міста-фортеці.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій. Наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмута,

демотивувати і психологічно ослабити наше військо,

спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою – розумне і грамотне планування операцій".

Деталі: Заступник міністра відзначила, що окупанти подають Бахмут "як апокаліптичну подію" та показують бої за це місто "як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни".

За словами Маляр, ворог вважає, що зможе "накрутити" і налякати українське суспільство, щоб воно врешті почало тиснути на військово-політичне керівництво з вимогою припинити оборонні дії.

Для цього окупанти поширюють три меседжі:

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нібито рішення тримати Бахмут політичні,

нібито Бахмут нема сенсу тримати – там майже все в оточенні,

нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

При цьому російські пропагандисти безкінечно експлуатують прізвища президента України Володимира Зеленського та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського з метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави.

Маляр пояснила, що насправді бої в Бахмуті – це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога. Українські бійці обороняють Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт.

Вона підкреслила, що наразі оборона Бахмута обумовлена оперативно-тактичною доцільністю. А керівницво приймає грамотні і виважені рішення, які спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

Серед цих оборонних задач:

утримання займаних рубежів та позицій,

недопущення просування противника вглиб території,

завдання ворогу значних втрат,

створення умов для переходу в контрнаступ.

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські ІПСО, буде визначати, до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута", – підсумувала Маляр.