Россияне смещают акценты в теме Бахмута: Маляр объяснила, для чего враг распространяет ИПСО

Россияне концентрируют свои самые большие наступательные возможности на Бахмутском направлении и параллельно в своих пропагандистских медиа пытаются сместить акценты в теме боев за Бахмут, чтобы подорвать доверие украинцев к решениям командования относительно обороны города-крепости.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Сейчас противник отрабатывает медийно три задачи:

подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,

демотивировать и психологически ослабить наше войско,

спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом – разумное и грамотное планирование операций".

Детали: Заместитель министра отметила, что оккупанты подают Бахмут "как апокалиптическое событие" и показывают бои за этот город "как фактор, который конечным образом повлияет на ход войны".

По словам Маляр, враг считает, что сможет "накрутить" и напугать украинское общество, чтобы оно в конце концов начало давить на военно-политическое руководство с требованием прекратить оборонительные действия.

Для этого оккупанты распространяют три месседжа:

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якобы решение держать Бахмут политические,

якобы Бахмут нет смысла держать – там почти все в окружении,

якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.

При этом российские пропагандисты бесконечно эксплуатируют фамилии президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутных войск Александра Сырского с целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства.

Маляр объяснила, что на самом деле бои в Бахмуте – это активная фаза войны. Такая же активная, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 продолжается полномасштабное наступление врага. Украинские бойцы обороняют Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт.

Она подчеркнула, что сейчас оборона Бахмута обусловлена оперативно-тактической целесообразностью. А руководство принимает грамотные и взвешенные решения, направленные на выполнение актуальных оборонных задач.

Среди этих оборонных задач:

удержание занимаемых рубежей и позиций,

недопущение продвижения противника вглубь территории,

нанесение врагу значительных потерь,

создание условий для перехода в контрнаступление.

"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонительных задач. И это наше военное командование, а не российские ИПСО, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута", – подытожила Маляр.