Россияне смещают акценты в теме Бахмута: Маляр объяснила, для чего враг распространяет ИПСО
Россияне концентрируют свои самые большие наступательные возможности на Бахмутском направлении и параллельно в своих пропагандистских медиа пытаются сместить акценты в теме боев за Бахмут, чтобы подорвать доверие украинцев к решениям командования относительно обороны города-крепости.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Сейчас противник отрабатывает медийно три задачи:
- подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,
- демотивировать и психологически ослабить наше войско,
- спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.
Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом – разумное и грамотное планирование операций".
Детали: Заместитель министра отметила, что оккупанты подают Бахмут "как апокалиптическое событие" и показывают бои за этот город "как фактор, который конечным образом повлияет на ход войны".
По словам Маляр, враг считает, что сможет "накрутить" и напугать украинское общество, чтобы оно в конце концов начало давить на военно-политическое руководство с требованием прекратить оборонительные действия.
Для этого оккупанты распространяют три месседжа:
- якобы решение держать Бахмут политические,
- якобы Бахмут нет смысла держать – там почти все в окружении,
- якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.
При этом российские пропагандисты бесконечно эксплуатируют фамилии президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутных войск Александра Сырского с целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства.
Маляр объяснила, что на самом деле бои в Бахмуте – это активная фаза войны. Такая же активная, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 продолжается полномасштабное наступление врага. Украинские бойцы обороняют Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт.
Она подчеркнула, что сейчас оборона Бахмута обусловлена оперативно-тактической целесообразностью. А руководство принимает грамотные и взвешенные решения, направленные на выполнение актуальных оборонных задач.
Среди этих оборонных задач:
- удержание занимаемых рубежей и позиций,
- недопущение продвижения противника вглубь территории,
- нанесение врагу значительных потерь,
- создание условий для перехода в контрнаступление.
"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонительных задач. И это наше военное командование, а не российские ИПСО, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута", – подытожила Маляр.