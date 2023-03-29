Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На окупованих територіях цивільні лікарні забиті пораненими загарбниками – Маляр

Ірина БалачукСереда, 29 березня 2023, 11:42
На окупованих територіях цивільні лікарні забиті пораненими загарбниками – Маляр
Російські військові. Фото РИА Новости

Мешканці тимчасово окупованих територій України не можуть отримати медичну допомогу, бо місцеві лікарні заповнені пораненими російськими солдатами.

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На тимчасово окупованій території України загострюються проблеми з отриманням цивільним населенням медичної допомоги. Це пов’язано з тим, що російське окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських військовослужбовців".

Деталі: За словами заступниці міністра, мешканці навіть не можуть отримати екстрену допомогу.

Маляр розповіла, що минулого тижня окупанти перепрофілювали лікарню в Нововасилівці Запорізької області в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених загарбників.

При цьому командування росіян категорично заборонило надавати меддопомогу цивільним у цій лікарні.

Також росіяни примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військових, кількість яких постійно зростає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійнаокупаціямедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Запорізька область
Під окупованим Мелітополем підірвали підстанцію – мер Федоров
Мешканців Бердянська змушують отримувати перепустки для переміщення окупованими територіями – Генштаб
Армія РФ намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...