На окупованих територіях цивільні лікарні забиті пораненими загарбниками – Маляр
Мешканці тимчасово окупованих територій України не можуть отримати медичну допомогу, бо місцеві лікарні заповнені пораненими російськими солдатами.
Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова Маляр: "На тимчасово окупованій території України загострюються проблеми з отриманням цивільним населенням медичної допомоги. Це пов’язано з тим, що російське окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських військовослужбовців".
Деталі: За словами заступниці міністра, мешканці навіть не можуть отримати екстрену допомогу.
Маляр розповіла, що минулого тижня окупанти перепрофілювали лікарню в Нововасилівці Запорізької області в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених загарбників.
При цьому командування росіян категорично заборонило надавати меддопомогу цивільним у цій лікарні.
Також росіяни примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військових, кількість яких постійно зростає.