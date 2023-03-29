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На окупованих територіях цивільні лікарні забиті пораненими загарбниками – Маляр

Ірина БалачукСереда, 29 березня 2023, 11:42
На окупованих територіях цивільні лікарні забиті пораненими загарбниками – Маляр
Російські військові. Фото РИА Новости

Мешканці тимчасово окупованих територій України не можуть отримати медичну допомогу, бо місцеві лікарні заповнені пораненими російськими солдатами.

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На тимчасово окупованій території України загострюються проблеми з отриманням цивільним населенням медичної допомоги. Це пов’язано з тим, що російське окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських військовослужбовців".

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Деталі: За словами заступниці міністра, мешканці навіть не можуть отримати екстрену допомогу.

Маляр розповіла, що минулого тижня окупанти перепрофілювали лікарню в Нововасилівці Запорізької області в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених загарбників.

При цьому командування росіян категорично заборонило надавати меддопомогу цивільним у цій лікарні.

Також росіяни примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військових, кількість яких постійно зростає.

Теми: Запорізька областьвійнаокупаціямедицина
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