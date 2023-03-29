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На оккупированных территориях гражданские больницы забиты ранеными захватчиками – Маляр

Ирина БалачукСреда, 29 марта 2023, 11:42
На оккупированных территориях гражданские больницы забиты ранеными захватчиками – Маляр
Российские военные. Фото РИА Новости

Жители временно оккупированных территорий Украины не могут получить медицинскую помощь, потому что местные больницы заполнены ранеными российскими солдатами.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На временно оккупированной территории Украины обостряются проблемы с получением гражданским населением медицинской помощи. Это связано с тем, что российское оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения исключительно российских военнослужащих".

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Детали: По словам заместителя министра, жители даже не могут получить экстренную помощь.

Маляр рассказала, что на прошлой неделе оккупанты перепрофилировали больницу в Нововасильевке Запорожской области в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых захватчиков.

При этом командование россиян категорически запретило оказывать медпомощь гражданским в этой больнице.

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Также россияне принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военных, количество которых постоянно растет.

Темы: Запорожская областьвойнаоккупациямедицина
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