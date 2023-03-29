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Іспанія відправить перші шість танків Leopard в Україну після Великодня - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 11:46

Іспанія відправить відразу після Великодня перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла Україні для протистояння російському вторгненню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання El Pais з посиланням на урядові джерела.

Точну дату, коли Іспанія відправить танки Україні, не називають. Католицький Великдень цьогоріч святкуватимуть 9 квітня.

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Шість танків вже пройшли ремонт на заводі в Севільї і цього тижня виконують вогневі вправи на полігоні Серро-Муріано (Кордова).

Після отримання бойової сертифікації їх перевезуть морем до Польщі і звідти передадуть українським військовим.

За даними видання, на завод у Севільї мають доставити ще чотири танки Leopard 2A4, але зазначають, що стан цієї партії бойових машин гірший за першу, тому на їхній ремонт піде більше часу.

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У вівторок повідомляли, що обіцяні Португалією танки Leopard 2 вже прибули до України.

28 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив прибуття в Україну обіцяних Берліном танків Leopard 2.

Міністр оборони України також офіційно підтвердив прибуття британських Challenger 2.

Теми: ІспаніятанкиУкраїна
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