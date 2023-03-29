Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания отправит первые шесть танков Leopard в Украину после Пасхи - СМИ

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 11:46

Испания отправит сразу после Пасхи первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала Украине для противостояния российскому вторжению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники.

Точная дата, когда Испания отправит танки Украине, не называется, католическую Пасху в этом году будут праздновать 9 апреля.

Шесть танков уже прошли ремонт на заводе в Севилье и на этой неделе выполняют огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано (Кордова).

После получения боевой сертификации они будут перевезены морем в Польшу и оттуда переданы украинским военным.

По данным издания, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4, но отмечается, что состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени.

Во вторник сообщалось, что обещанные Португалией танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 28 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил прибытие в Украину обещанных Берлином танков Leopard 2.

Тем временем министр обороны Украины официально подтвердил прибытие британских Challenger 2.

Темы: ИспаниятанкиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
Испания
Испания предоставит почти 15 млн евро на укрепление продовольственной безопасности Украины
Премьер Испании: для завершения войны в Украине мир должен прислушаться к Китаю
Испания отправит первые 6 танков Leopard до конца следующей недели
Последние новости
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
21:16
видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
Все новости...