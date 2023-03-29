Испания отправит первые шесть танков Leopard в Украину после Пасхи - СМИ

Испания отправит сразу после Пасхи первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала Украине для противостояния российскому вторжению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники.

Точная дата, когда Испания отправит танки Украине, не называется, католическую Пасху в этом году будут праздновать 9 апреля.

Шесть танков уже прошли ремонт на заводе в Севилье и на этой неделе выполняют огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано (Кордова).

После получения боевой сертификации они будут перевезены морем в Польшу и оттуда переданы украинским военным.

По данным издания, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4, но отмечается, что состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени.

Во вторник сообщалось, что обещанные Португалией танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 28 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил прибытие в Украину обещанных Берлином танков Leopard 2.

Тем временем министр обороны Украины официально подтвердил прибытие британских Challenger 2.