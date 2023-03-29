Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС планує перейти на цифрові шенгенські візи: заявки можна буде подавати онлайн

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 12:12

У ЄС зробили крок до запровадження цифрової шенгенської візи - посли країн-членів Євросоюзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції про диджиталізацію візової процедури.

Про це, як пише "Європейська правда", у середу повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Пропозиція, яку планує ухвалити Євросоюз, впроваджує можливість подавати заявки на отримання візи онлайн і замінює нинішню візову наклейку на цифрову візу. Вона має на меті зробити процедуру подання візових заявок більш ефективною та підвищити безпеку Шенгенської зони.

"Онлайн-заявки зменшать кількість поїздок до консульства для мандрівників і спростять процес для національних адміністрацій. Водночас цифрова віза покладе край ризику фальсифікації та крадіжки візової наклейки", - прокоментувала Марія Мальмер Стенергард, міністерка з питань міграції Швеції, яка зараз головує у Раді Євросоюзу.

Впроваджуючи нову процедуру, ЄС створить платформу для подання візових заявок. Це буде єдиний вебсайт, який перенаправлятиме заявників до відповідних національних візових систем. 

На цій платформі заявники зможуть вносити всі необхідні дані, завантажувати електронні копії своїх проїзних і супровідних документів та сплачувати візові збори. 

На платформі заявники також отримуватимуть повідомлення про рішення щодо їхньої візи. 

ВІДЕО ДНЯ
У ЄС остаточно затвердили "візове покарання" для росіян: почне діяти з понеділка

Особиста присутність у консульстві буде необхідною лише для заявників, які подають документи вперше, а також для осіб, чиї біометричні дані більше не дійсні, та тих, хто має новий проїзний документ.

Якщо заявник має намір відвідати кілька країн Шенгенської зони, платформа автоматично визначить, яка з них є відповідальною за розгляд заяви, виходячи з тривалості перебування. 

Однак заявник також матиме можливість вказати, чи має його заявку розглядати конкретна країна-член ЄС відповідно до мети подорожі.

Відповідно до запропонованих нових правил, візи видаватимуть в цифровому форматі, у вигляді 2D-штрих-коду, завіреного криптографічним підписом. Це зменшить ризики безпеки, пов'язані з підробкою та викраденням візових наклейок.

Європейська комісія подала законодавчу пропозицію, спрямовану на діджиталізацію візової процедури, 27 квітня минулого року.

На основі узгодженого у середу переговорного мандату Швеція як країна, що головує у Раді ЄС, почне переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточного формулювання.

Варто підкреслити, що громадяни України, які є власниками біометричних паспортів, користуються безвізовим режимом з ЄС.

Нагадаємо, 7 березня у ЄС почала діяти оновлена ​​Шенгенська інформаційна система (SIS), яку використовують для обміну інформацією з метою забезпечення безпеки та управління кордонами в Європі. 

Теми: ЄСвізидіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
ЄС
Болгарія пояснила, чому не приєднається до плану ЄС із закупівлі боєприпасів для України
Міндовкілля почало оцінку природоохоронного законодавства на відповідність праву ЄС
Президент Чорногорії розкритикував ЄС, який проґавив російський вплив на Балканах
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...