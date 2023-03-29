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ЄС планує перейти на цифрові шенгенські візи: заявки можна буде подавати онлайн

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 12:12

У ЄС зробили крок до запровадження цифрової шенгенської візи - посли країн-членів Євросоюзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції про диджиталізацію візової процедури.

Про це, як пише "Європейська правда", у середу повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Пропозиція, яку планує ухвалити Євросоюз, впроваджує можливість подавати заявки на отримання візи онлайн і замінює нинішню візову наклейку на цифрову візу. Вона має на меті зробити процедуру подання візових заявок більш ефективною та підвищити безпеку Шенгенської зони.

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"Онлайн-заявки зменшать кількість поїздок до консульства для мандрівників і спростять процес для національних адміністрацій. Водночас цифрова віза покладе край ризику фальсифікації та крадіжки візової наклейки", - прокоментувала Марія Мальмер Стенергард, міністерка з питань міграції Швеції, яка зараз головує у Раді Євросоюзу.

Впроваджуючи нову процедуру, ЄС створить платформу для подання візових заявок. Це буде єдиний вебсайт, який перенаправлятиме заявників до відповідних національних візових систем. 

На цій платформі заявники зможуть вносити всі необхідні дані, завантажувати електронні копії своїх проїзних і супровідних документів та сплачувати візові збори. 

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На платформі заявники також отримуватимуть повідомлення про рішення щодо їхньої візи. 

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Особиста присутність у консульстві буде необхідною лише для заявників, які подають документи вперше, а також для осіб, чиї біометричні дані більше не дійсні, та тих, хто має новий проїзний документ.

Якщо заявник має намір відвідати кілька країн Шенгенської зони, платформа автоматично визначить, яка з них є відповідальною за розгляд заяви, виходячи з тривалості перебування. 

Однак заявник також матиме можливість вказати, чи має його заявку розглядати конкретна країна-член ЄС відповідно до мети подорожі.

Відповідно до запропонованих нових правил, візи видаватимуть в цифровому форматі, у вигляді 2D-штрих-коду, завіреного криптографічним підписом. Це зменшить ризики безпеки, пов'язані з підробкою та викраденням візових наклейок.

Європейська комісія подала законодавчу пропозицію, спрямовану на діджиталізацію візової процедури, 27 квітня минулого року.

На основі узгодженого у середу переговорного мандату Швеція як країна, що головує у Раді ЄС, почне переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточного формулювання.

Варто підкреслити, що громадяни України, які є власниками біометричних паспортів, користуються безвізовим режимом з ЄС.

Нагадаємо, 7 березня у ЄС почала діяти оновлена ​​Шенгенська інформаційна система (SIS), яку використовують для обміну інформацією з метою забезпечення безпеки та управління кордонами в Європі. 

Теми: ЄСвізидіджиталізація
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