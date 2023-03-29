ЕС планирует перейти на цифровые шенгенские визы: заявки можно будет подавать онлайн

В ЕС сделали шаг к введению цифровой шенгенской визы - послы стран-членов Евросоюза согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению о диджитализации визовой процедуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в среду сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Предложение, которое планирует принять Евросоюз, внедряет возможность подавать заявки на получение визы онлайн и заменяет нынешнюю визовую наклейку на цифровую визу. Оно имеет целью сделать процедуру подачи визовых заявок более эффективной и повысить безопасность Шенгенской зоны.

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"Онлайн-заявки уменьшат количество поездок в консульство для путешественников и упростят процесс для национальных администраций. В то же время цифровая виза положит конец риску фальсификации и кражи визовой наклейки", - прокомментировала Мария Мальмер Стенергард, министр по вопросам миграции Швеции, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза.

Внедряя новую процедуру, ЕС создаст платформу для подачи визовых заявок. Это будет единый веб-сайт, который будет перенаправлять заявителей в соответствующие национальные визовые системы.

На этой платформе заявители смогут вносить все необходимые данные, загружать электронные копии своих проездных и сопроводительных документов и оплачивать визовые сборы.

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На платформе заявители также будут получать уведомления о решении по их визе.

Личное присутствие в консульстве будет необходимым только для заявителей, которые подают документы впервые, а также для лиц, чьи биометрические данные больше не действительны, и тех, кто имеет новый проездной документ.

Если заявитель намерен посетить несколько стран Шенгенской зоны, платформа автоматически определит, какая из них является ответственной за рассмотрение заявления, исходя из продолжительности пребывания.

Однако заявитель также будет иметь возможность указать, должна ли его заявку рассматривать конкретная страна-член ЕС в соответствии с целью путешествия.

Согласно предложенным новым правилам, визы будут выдавать в цифровом формате, в виде 2D-штрих-кода, заверенного криптографической подписью. Это уменьшит риски для безопасности, связанные с подделкой и похищением визовых наклеек.

Европейская комиссия подала законодательное предложение, направленное на диджитализацию визовой процедуры, 27 апреля прошлого года.

На основе согласованного в среду переговорного мандата Швеция как страна, председательствующая в Совете ЕС, начнет переговоры с Европейским парламентом для согласования окончательной формулировки.

Стоит подчеркнуть, что граждане Украины, которые являются владельцами биометрических паспортов, пользуются безвизовым режимом с ЕС.

Напомним, 7 марта в ЕС начала действовать обновленная Шенгенская информационная система (SIS), которую используют для обмена информацией с целью обеспечения безопасности и управления границами в Европе.