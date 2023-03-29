МЗС Швеції викликало посла Росії через погрози щодо вступу в НАТО

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT, пише "Європейська правда".

Приводом для рішення МЗС став пост, опублікований російським посольством у вівторок ввечері. У ньому йде мова про можливі негативні наслідки вступу Швеції до НАТО.

У дописі, серед іншого, сказано, що "нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенню для російських заходів у відповідь, в тому числі військових".

"Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу", - повідомив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.

Міністр додав, що політику безпеки Швеції визначає Швеція і ніхто інший.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією, але поки заявку не ратифікували Угорщина і Туреччина. Наразі невідомо, коли дві держави можуть це зробити.

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В уряді Орбана заявили, що угорські депутати в обмін на ратифікацію протоколу про вступ Швеції чекають від неї "запевнень" про невтручання у внутрішню політику Угорщини.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом відреагував, що Стокгольм не буде давати будь-які зобов’язання Угорщині.