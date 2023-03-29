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МИД Швеции вызвал посла России из-за угроз о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 13:50

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за заявления с угрозами относительно вступления в НАТО.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT, пишет "Европейская правда".

Поводом для решения МИД стал пост, опубликованный российским посольством во вторник вечером. В нем говорится о возможных негативных последствиях вступления Швеции в НАТО.

В посте, среди прочего, говорится о том, что "новые члены враждебного блока станут легитимной мишенью для российских ответных мер, в том числе военных".

"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы он четко высказался против этой очевидной попытки влияния", - сообщил министр иностранных дел Тобиас Бильстрьом.

Министр добавил, что политику безопасности Швеции определяет Швеция и никто другой.

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, но пока заявку не ратифицировали Венгрия и Турция. Пока неизвестно, когда два государства могут это сделать.

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В правительстве Орбана заявили, что венгерские депутаты в обмен на ратификацию протокола о вступлении Швеции ждут от нее "заверений" о невмешательстве во внутреннюю политику Венгрии.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём отреагировал, что Стокгольм не будет давать какие-либо обязательства Венгрии.

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