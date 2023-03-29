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Росія почала навчання з комплексами "Ярс", які нібито вражають цілі за 11 тисяч км

Альона Мазуренко Середа, 29 березня 2023, 14:38
Росія почала навчання з комплексами Ярс, які нібито вражають цілі за 11 тисяч км
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У Росії почалися навчання військ стратегічного призначення з комплексами "Ярс", які нібито запускають міжконтинентальні балістичні ракети на відстань до 11 тисяч кілометрів.

Джерело: Міноборони Росії

Деталі: Повідомляється, що ракетні війська стратегічного призначення Росії почали навчання з Новосибірським ракетним з'єднанням.

Зокрема, буде проводитись "перевірка Омського ракетного об'єднання з проведенням командно-штабного навчання з Новосибірським ракетним з'єднанням, оснащеним ПГРК "Ярс"".

Міноборони окупантів повідомляє, що до проведення навчань залучили понад 3000 російських військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки.

 
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Росіяни планують "відпрацювати вчинення маневрів автономними пусковими ПГРК "Ярс", які охоплять території трьох регіонів".

Дослівно: "Також стратегічні ракетники проведуть комплекс заходів із маскування та протидії сучасним засобам повітряної розвідки у взаємодії зі з'єднаннями й частинами Центрального військового округу та повітряно-космічних сил РФ.

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Особливу увагу під час навчань буде приділено застосуванню БПЛА різних модифікацій".

"Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.

Ракетні війська стратегічного призначення РФ – окремий рід військ у збройних силах Росії, що має на озброєнні міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками мобільного і стаціонарного базування. Сухопутний компонент ядерної тріади. РВСП є військами постійної бойової готовності.

Теми: РосіяМіноборониядерна зброяЗбройні сили
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