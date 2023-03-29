Россия начала учения с комплексами "Ярс", которые якобы поражают цели за 11 тысяч км

В России начались учения войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", якобы запускающими межконтинентальные баллистические ракеты на расстояние до 11 тысяч километров.

Источник: Минобороны России

Детали: Сообщается, что ракетные войска стратегического назначения России начали обучение с Новосибирским ракетным соединением.

В частности, будет проводиться "проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного обучения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс"".

Минобороны окупантов сообщает, что к проведению учений привлекли более 3000 российских военнослужащих и около 300 единиц техники.

Россияне планируют "отработать совершение маневров автономными пусковыми ПГРК "Ярс", охвативших территории трех регионов".

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Дословно: "Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и воздушно-космических сил РФ".

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Особое внимание во время учений будет уделено применению БПЛА разных модификаций".

"Ярс" или РС-24 – это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его взяли на вооружение в 2009 году.

Комплекс оснащен разделяющейся головной частью – от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.

Скорость полета ракеты вроде бы – до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярса" может полностью уничтожить небольшой город.

Ракетные войска стратегического назначения РФ – отдельный род войск в вооруженных силах России, имеющий на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками мобильного и стационарного базирования. Сухопутный компонент ядерной триады. РВСН являются войсками постоянной боевой готовности.