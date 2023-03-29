СБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант

Служба безпеки України викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що однією з фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради.

Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації. З "перепризначенням на посаді" колаборантка розпочала виконувати вказівки кремля щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь РФ.

Після звільнення міста зловмисниця переїхала до матері у Харків, де сподівалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.

Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий "відділ пенсійного фонду".

На цій "посаді" вона формувала "штат" псевдоустанови. Крім того, жінка передала окупаційній владі персональні дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани загарбників щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій.

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Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи. Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного "головного управління мвс Херсонської області". Очільники псевдоустанови призначили його "спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів". Там він під виглядом перереєстрації автомобілів змушував місцевих жителів переоформлювати свої авто на російські номерні знаки.

Після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання. Але співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали в одному із селищ поблизу обласного центру.

Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Двом із них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.