СБУ задержала трех коллаборантов: среди них чиновница горсовета и псевдомилиционер

Служба безопасности Украины разоблачила еще трех пособников врага во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что одной из фигуранток оказалась бывшая чиновница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета.

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После временного захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации. С "переназначением на должности" коллаборантка начала выполнять указания кремля по перестройке работы местного украинского бизнеса в пользу РФ.

После освобождения города злоумышленница переехала к матери в Харьков, где надеялась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для вручения подозрения.

Еще одной коллаборационисткой является 65-летняя жительница Волчанска на Харьковщине, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный "отдел пенсионного фонда".

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На этой "должности" она формировала "штат" псевдоучреждения. Кроме того, женщина передала оккупационным властям персональные данные местных жителей, которые находились в трудном материальном положении, чтобы выполнить планы захватчиков по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий.

Кроме того, в Херсоне разоблачили местного жителя, бывшего инструктора автошколы. После временного захвата города он вступил в ряды оккупационного "главного управления мвд Херсонской области". Руководители псевдоучреждения назначили его "специалистом отдела регистрации транспортных средств". Там он под видом перерегистрации автомобилей заставлял местных жителей переоформлять свои авто на российские номерные знаки.

После освобождения Херсона злоумышленник, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания. Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из поселков вблизи областного центра.

Сейчас вражеским приспешникам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Двум из них суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей.