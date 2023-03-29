Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів

Українські захисники знищили човен, який російська диверсійно-розвідувальна група використовувала для переміщення між Дніпровськими островами на півдні.

Джерело: ОК "Південь

Дослівно: "Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами – демілітаризація 12 росіян, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами, знищення безпілотного розвідника "Орлан-10" та багатоцільового тягача для артустановок".

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Деталі: Крім того, в ОК "Південь" повідомили, що ввечері 28 березня російські окупанти скинули керовані авіабомби з двох винищувачів Су-35 на Бериславський район Херсонщини. Є руйнування житлових, господарських адміністративних будівель, господарчих споруд, пошкоджені комунікацій. Без постраждалих.

Також ОК "Південь" повідомляє, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі під впливом шторму зменшено до 6️ одиниць. На чергуванні перебуває 1️ підводний ракетоносій, споряджений 4️ ракетами типу "Калібр".