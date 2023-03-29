Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов

Украинские защитники уничтожили лодку, которую российская диверсионно-разведывательная группа использовала для перемещения между Днепровскими островами на юге.

Источник: ОК "Юг

Дословно: "Результат выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями – демилитаризация 12 россиян, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения ДРГ между Днепровскими островами, уничтожение беспилотного разведчика "Орлан-10" и многоцелевого тягача для артустановок".

Детали: Кроме того, в ОК "Юг" сообщили, что вечером 28 марта российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы с двух истребителей Су-35 на Бериславский район Херсонщины. Есть разрушения жилых, хозяйственных административных зданий, хозяйственных построек, повреждены коммуникаций. Без пострадавших.

Также ОК "Юг" сообщает, что корабельная группировка врага в Черном море под влиянием шторма уменьшена до 6️ единиц. На дежурстве находится 1️ подводный ракетоноситель, снаряженный 4️ ракетами типа "Калибр".