Відомий мандрівник став амбасадором United 24

Знаменитий британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором платформи для збору коштів на підтримку України United 24 і просуватиме напрям "Відбудова України".

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Деталі: Глава держави зазначає, що Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

Пряма мова: "Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами United 24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні".

Нагадаємо: Першим амбасадором United 24 став легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко.