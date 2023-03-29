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Відомий мандрівник став амбасадором United 24

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 15:47
Відомий мандрівник став амбасадором United 24
фото з ТГ президента України Зеленського

Знаменитий британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором платформи для збору коштів на підтримку України United 24 і просуватиме напрям "Відбудова України".

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Деталі: Глава держави зазначає, що Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

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Пряма мова: "Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами United 24  він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні".

Нагадаємо: Першим амбасадором United 24 став легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко.

Теми: війнадопомога Україні
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