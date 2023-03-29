Известный путешественник стал амбассадором United 24

Знаменитый британский путешественник Бер Гриллз стал первым британским амбассадором платформы для сбора средств в поддержку Украины United 24 и будет продвигать направление "Восстановление Украины".

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Детали: Глава государства отмечает, что Гриллз поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. Его образовательная компания BecomingX вместе с Amazon и Accenture разрабатывает учебную платформу BecomingX Ukraine для украинцев.

Прямая речь: "Через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Бер Гриллз, очень важна. Вместе с другими послами United 24 он будет распространять правду о войне и объединять мир для помощи Украине".

Напомним: Первым амбассадором United 24 стал легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко.