Путін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
Середа, 29 березня 2023, 15:50
Президент країни-агресора Володимир Путін запевнив, що у 2022 році в Росії збільшилася тривалість життя.
Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Путіна під час наради
Пряма мова: "За даними Росстату, за минулий рік тривалість життя в Росії зросла на 2,7 відсотка – за рік. Зараз вона становить 72,8 року".
Деталі: Путін також заявив, що в РФ продовжує знижуватися смертність.
Путін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай pic.twitter.com/vi3LWF1SpP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 29, 2023