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Путін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай

Тетяна ЛозовенкоСереда, 29 березня 2023, 15:50
Путін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
Володимир Путін, фото BBC

Президент країни-агресора Володимир Путін запевнив, що у 2022 році в Росії збільшилася тривалість життя.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Путіна під час наради

Пряма мова: "За даними Росстату, за минулий рік тривалість життя в Росії зросла на 2,7 відсотка – за рік. Зараз вона становить 72,8 року".

Деталі: Путін також заявив, що в РФ продовжує знижуватися смертність.

Теми: ПутінРосіяпропаганда
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