Путін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай

Президент країни-агресора Володимир Путін запевнив, що у 2022 році в Росії збільшилася тривалість життя.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Путіна під час наради

Пряма мова: "За даними Росстату, за минулий рік тривалість життя в Росії зросла на 2,7 відсотка – за рік. Зараз вона становить 72,8 року".

Деталі: Путін також заявив, що в РФ продовжує знижуватися смертність.