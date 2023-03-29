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Путин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно

Татьяна ЛозовенкоСреда, 29 марта 2023, 15:50
Путин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
Владимир Путин, фото BBC

Президент страны-агрессора Владимир Путин заверил, что в 2022 году в России увеличилась продолжительность жизни.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Путина на совещании

Прямая речь: "По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 процента – за год. Сейчас она составляет 72,8 года".

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Детали: Путин также заявил, что в РФ продолжает снижаться смертность.

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Темы: ПутинРосcияпропаганда
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