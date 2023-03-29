Україна повернула союзнику систему ППО, яка не спрацювала – Зеленський

Одна з країн Європи передала Україні систему ППО, яка не спрацювала – її міняли "знову і знову".

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AP

Деталі: За словами Зеленського, які наводить AP, одна європейська країна надіслала Україні систему протиповітряної оборони, яка не спрацювала. Тому "довелося міняти її знову і знову".

Зеленський не назвав країну.

Також президент підкреслив, що Україна поки не має "по-справжньому" систем ППО Patriot, які погодились передати США, тобто вони не розгорнуті.

Він наголосив, що Україні потрібні 20 батарей системи ППО Patriot для захисту від російських ракет. За його словами, навіть цього може бути недостатньо, бо "жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет".