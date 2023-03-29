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Украина вернула союзнику систему ПВО, которая не сработала – Зеленский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 29 марта 2023, 16:43
Украина вернула союзнику систему ПВО, которая не сработала – Зеленский
Иллюстративное фото из Defense Express

Одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала – ее меняли "снова и снова".

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью AP

Детали: По словам Зеленского, которые приводит AP, одна европейская страна прислала Украине систему противовоздушной обороны, которая не сработала. Поэтому "пришлось менять ее снова и снова". 

Зеленский не назвал страну.

Также президент подчеркнул, что Украина пока не имеет "по-настоящему" систем ПВО Patriot, которые согласились передать США, то есть они не развернуты.

Он отметил, что Украине нужны 20 батарей системы ПВО Patriot для защиты от российских ракет. По его словам, даже этого может быть недостаточно, потому что "ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".

Темы: ЗеленскийпрезидентПВОпомощь Украине
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