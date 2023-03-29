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На Харківщині 4 людей підірвалися на міні, 2 з них загинули

Середа, 29 березня 2023, 17:48
На Харківщині 4 людей підірвалися на міні, 2 з них загинули
Фото ілюстративне

В Ізюмському районі Харківської області легковий автомобіль підірвався на міні, в результаті чого 2 людей загинули і 2 отримали поранення.

Джерело: повідомлення Головне управління ДСНС у Харківській області

Дослівно: "29 березня в Ізюмському районі стався ще один нещасний випадок. Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 2 людей загинули одразу, ще 2 отримали травми".

Передісторія:

  • Російські військові 29 березня завдали удару по селу Подоли Харківської області, внаслідок чого отримали осколкові поранення три пенсіонерки.

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Теми: Харківська областьРосіявійна
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