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На Харьковщине 4 человека подорвались на мине, 2 из них погибли

Среда, 29 марта 2023, 17:48
На Харьковщине 4 человека подорвались на мине, 2 из них погибли
Фото иллюстративное

В Изюмском районе Харьковской области легковой автомобиль подорвался на мине, в результате чего 2 человека погибли и 2 получили ранения.

Источник: сообщение Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Дословно: "29 марта в Изюмском районе произошел еще один несчастный случай. Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва 2 человека погибли сразу, еще 2 получили травмы".

Предыстория:

  • Российские военные 29 марта нанесли удар по селу Подолы Харьковской области, в результате чего получили осколочные ранения три пенсионерки.

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Темы: Харьковская областьРосcиявойна
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