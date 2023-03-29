В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим
Середа, 29 березня 2023, 18:12
В анексованому Росією Криму пролунав вибув в селі Гвардійське Сімферопольського району.
Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Крым Реалии", російське агентство "РИА Новости"
Деталі: Місцеві телеграм-канали публікують відео і фото наслідків вибуху, внаслідок якого дрижали вікна в будинках.
Проте голова окупаційної "адміністрації Гвардійського сільського поселення" Ігор Чічкін заявив, що "спрацювала ППО" і "ніякого диму не видно".
Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що ввечері в Сімферопольському районі було збито безпілотник, який упав у поле.
У селищі Гвардійське розташована російська військова авіабаза.
В анексованому Криму в селі Гвардійське видно наслідки вибуху pic.twitter.com/48Mw6ATsQR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 29, 2023ВІДЕО ДНЯ