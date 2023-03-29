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В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим

"Українська правда"Середа, 29 березня 2023, 18:12
В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим
скриншот

В анексованому Росією Криму пролунав вибув в селі Гвардійське Сімферопольського району.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Крым Реалии", російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Місцеві телеграм-канали публікують відео і фото наслідків вибуху, внаслідок якого дрижали вікна в будинках.

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Проте голова окупаційної "адміністрації Гвардійського сільського поселення" Ігор Чічкін заявив, що "спрацювала ППО" і "ніякого диму не видно".

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що ввечері в Сімферопольському районі було збито безпілотник, який упав у поле.

У селищі Гвардійське розташована російська військова авіабаза.  

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Теми: Криманексія
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