В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим

В анексованому Росією Криму пролунав вибув в селі Гвардійське Сімферопольського району.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Крым Реалии", російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Місцеві телеграм-канали публікують відео і фото наслідків вибуху, внаслідок якого дрижали вікна в будинках.

Проте голова окупаційної "адміністрації Гвардійського сільського поселення" Ігор Чічкін заявив, що "спрацювала ППО" і "ніякого диму не видно".

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що ввечері в Сімферопольському районі було збито безпілотник, який упав у поле.

У селищі Гвардійське розташована російська військова авіабаза.