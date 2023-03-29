В крымском поселке с авиабазой прогремел взрыв, видны клубы дыма
Среда, 29 марта 2023, 18:12
В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское Симферопольского района.
Источник: проект "Радио Свобода" "Крым Реалии", российское агентсво "РИА Новости"
Детали: Местные телеграмм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в результате которого дрожали окна в домах.
Однако глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения" Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно".
В поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что вечером в Симферопольском районе был сбит беспилотник, который упал в поле.
В анексованому Криму в селі Гвардійське видно наслідки вибуху pic.twitter.com/48Mw6ATsQR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 29, 2023ВИДЕО ДНЯ