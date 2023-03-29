В крымском поселке с авиабазой прогремел взрыв, видны клубы дыма

В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское Симферопольского района.

Источник: проект "Радио Свобода" "Крым Реалии", российское агентсво "РИА Новости"

Детали: Местные телеграмм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в результате которого дрожали окна в домах.

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Однако глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения" Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно".

В поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что вечером в Симферопольском районе был сбит беспилотник, который упал в поле.

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