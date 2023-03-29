Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаївській області авто ДСНС із електриками підірвалося на міні

Олена РощінаСереда, 29 березня 2023, 18:23
У Миколаївській області авто ДСНС із електриками підірвалося на міні

Біля села Великопілля Миколаївської області 29 березня підірвався на міні російських загарбників автомобіль працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які супроводжували фахівців обленерго.

Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет

Пряма мова: "Сьогодні біля с. Великопілля Горохівської громади на ворожій орківській міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував спеціалістів обленерго. Фахівці відновлювали електропостачання в деокупованих селищах.

Травми отримав один із співробітників обленерго. Наразі чоловік перебуває в лікарні".

 

Деталі: Начальник поліції області закликав жителів Миколаївщини, які проживають на звільнених територіях, бути максимально уважними при виявленні небезпечних знахідок. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні – Єлисейський палац

Зеленський: трибунал щодо Росії хочемо створити через резолюцію ООН

Усі новини...
Миколаївська область
Сили оборони півдня намагаються зачистити 30-кілометрову зону на Лівому березі Дніпра
Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян
На Миколаївщині збили два російських дрони-розвідники
Останні новини
07:50
Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
07:05
На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
06:20
Захисники збили 6 ворожих "Шахедів" і відбили 70 атак противника – зведення
05:30
США закликають залишити Росію всіх американців, навіть журналістів
04:34
Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують загарбникам готувати псевдовибори – спротив
03:35
Путін докладає зусиль, щоб формувати антизахідну коаліцію в ООН – ISW
02:30
Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році
01:34
Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений
00:34
Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина
00:24
Австралія запровадила санкції проти чиновників окупаційної адміністрації Криму
Усі новини...