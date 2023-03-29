У Миколаївській області авто ДСНС із електриками підірвалося на міні

Біля села Великопілля Миколаївської області 29 березня підірвався на міні російських загарбників автомобіль працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які супроводжували фахівців обленерго.

Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет

Пряма мова: "Сьогодні біля с. Великопілля Горохівської громади на ворожій орківській міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував спеціалістів обленерго. Фахівці відновлювали електропостачання в деокупованих селищах.

Травми отримав один із співробітників обленерго. Наразі чоловік перебуває в лікарні".

Деталі: Начальник поліції області закликав жителів Миколаївщини, які проживають на звільнених територіях, бути максимально уважними при виявленні небезпечних знахідок.