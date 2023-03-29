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В Николаевской области авто ГСЧС с электриками подорвалось на мине

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 18:23
В Николаевской области авто ГСЧС с электриками подорвалось на мине

Возле села Великополье Николаевской области 29 марта подорвался на мине российских захватчиков автомобиль сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые сопровождали специалистов облэнерго.

Источник: начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет

Прямая речь: "Сегодня возле с. Великополье Гороховской громады на вражеской орковской мине подорвался автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго. Специалисты восстанавливали электроснабжение в деоккупированных поселках.

Травмы получил один из сотрудников облэнерго. Сейчас мужчина находится в больнице".

Детали: Начальник полиции области призвал жителей Николаевщины, проживающих на освобожденных территориях, быть максимально внимательными при обнаружении опасных находок.

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Темы: Николаевская областьминирование
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