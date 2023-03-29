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Німеччина виділить додаткові 12 млрд євро на військову допомогу України

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 18:24

Бюджетний комітет Бундестагу в середу схвалив запит федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову підтримку Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Додаткове фінансування передбачає 3,2 мільярда євро, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.

"Завдяки цим грошам Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки німецького уряду. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – йдеться в заяві представників коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті Бундестагу.

Як повідомлялось, німецька армія зможе почати витрачати ці гроші вже цього року, частину коштів виділять на наступні роки. Точно невідомо, як та на який часовий проміжок розподілять ці 12 мільярдів євро.

За даними німецького МЗС, з початку повномасштабного російського вторгнення уряд Німеччини виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України, з них на військову допомогу Києву – 3 мільярди євро.

Як відомо, цього тижня обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 вже прибули до України. Німеччина також передала в Україну обіцяні раніше близько 40 бойових машин піхоти Marder

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Теми: НімеччинаУкраїна
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