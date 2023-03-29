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Германия выделит дополнительные 12 млрд евро на военную помощь Украине

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 18:24

Бюджетный комитет Бундестага в среду одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении дополнительных 12 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дополнительное финансирование предусматривает 3,2 миллиарда евро, которые будут выплачены в 2023 году, и кредитные линии на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 миллиарда евро.

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"Благодаря этим деньгам Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке немецкого правительства. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении представителей коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете Бундестага.

Как сообщалось, немецкая армия сможет начать тратить эти деньги уже в этом году, часть средств выделят на последующие годы. Точно неизвестно, как и на какой временной промежуток распределят эти 12 миллиардов евро.

По данным немецкого МИД, с начала полномасштабного российского вторжения правительство Германии выделило более 14,2 миллиарда евро на поддержку Украины, из них на военную помощь Киеву - 3 миллиарда евро.

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Как известно, на этой неделе обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Германия также передала в Украину обещанные ранее около 40 боевых машин пехоты Marder.

Темы: ГерманияУкраина
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