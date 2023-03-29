Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия выделит дополнительные 12 млрд евро на военную помощь Украине

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 18:24

Бюджетный комитет Бундестага в среду одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении дополнительных 12 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дополнительное финансирование предусматривает 3,2 миллиарда евро, которые будут выплачены в 2023 году, и кредитные линии на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 миллиарда евро.

"Благодаря этим деньгам Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке немецкого правительства. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении представителей коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете Бундестага.

Как сообщалось, немецкая армия сможет начать тратить эти деньги уже в этом году, часть средств выделят на последующие годы. Точно неизвестно, как и на какой временной промежуток распределят эти 12 миллиардов евро.

По данным немецкого МИД, с начала полномасштабного российского вторжения правительство Германии выделило более 14,2 миллиарда евро на поддержку Украины, из них на военную помощь Киеву - 3 миллиарда евро.

Как известно, на этой неделе обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Германия также передала в Украину обещанные ранее около 40 боевых машин пехоты Marder.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек

В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов

Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд

Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

Зеленский: трибунал по России хотим создать через резолюцию ООН

Все новости...
Германия
Германия приобретет 10 гаубиц PzH2000 на замену тем, что отправили в Украину
Резников показал немецкие Marder в Украине и проехал на одном из них
Комитет Бундестага в среду планирует одобрить 12 млрд евро на военную помощь Украине – СМИ
Последние новости
08:27
В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов
07:50
Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО – СМИ
07:05
На Луганщине российских вояк расквартировывают в отобранные дома – штаб
06:20
Защитники сбили 6 вражеских "Шахедов" и отбили 70 атак противника – сводка
05:30
США призывают покинуть Россию всех американцев, даже журналистов
04:34
Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы – сопротивление
03:35
Путин прилагает усилия, чтобы формировать антизападную коалицию в ООН – ISW
02:30
Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
01:34
Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый
00:34
Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек
Все новости...