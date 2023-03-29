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Українцям ще потрібні тренування для використання Challenger 2 – міністр оборони Британії

Середа, 29 березня 2023, 19:41

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у середу підтвердив прибуття перших британських танків Challenger 2 до України, але застеріг, що для їхнього ефективного використання українці повинні пройти додаткові тренування.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, він заявив у середу на пресконференції.

Як зазначив очільник британського Міноборони, хоча перші Challenger 2 прибули в Україну, "попереду ще досить значна кількість тренувань", перш ніж українські війська будуть готові використовувати їх у бою.

"У той же час їхньому (українському військовому – ред.) керівництву необхідно навчатися і тренуватися вести бойові дії на рівні бригади або бойової групи – воювати так, як це робить НАТО і Захід", – наголосив Воллес.

"Це дуже важливо. Не можу обговорювати те, коли, де і як може відбутися (український – ред.) наступ, але я думаю, що ні для кого не секрет, що Україна прагне розпочати процес відкидання російських сил у конфлікті", – додав він.

Як відомо, Велика Британія передала Україні 14 основних бойових танків Challenger 2.

Вони будуть діяти разом із німецькими бойовими машинами піхоти Marder у складі бригади або бойової групи, яка утворюється для поєднання різних видів зброї для прориву укріплених російських позицій.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року.

Теми: Велика Британіятанки
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