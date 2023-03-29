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Украинцы еще нужны тренировки для использования Challenger 2 - министр обороны Британии

Среда, 29 марта 2023, 19:41

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду подтвердил прибытие первых британских танков Challenger 2 в Украину, но предостерег, что для их эффективного использования украинцы должны пройти дополнительные тренировки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, он заявил в среду на пресс-конференции.

Как отметил глава британского Минобороны, хотя первые Challenger 2 прибыли в Украину, "впереди еще довольно значительное количество тренировок", прежде чем украинские войска будут готовы использовать их в бою.

"В то же время их (украинскому военному - ред.) руководству необходимо учиться и тренироваться вести боевые действия на уровне бригады или боевой группы - воевать так, как это делает НАТО и Запад", - подчеркнул Уоллес.

"Это очень важно. Не могу обсуждать то, когда, где и как может произойти (украинское - ред.) наступление, но я думаю, что ни для кого не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских сил в конфликте", - добавил он.

Как известно, Великобритания передала Украине 14 основных боевых танков Challenger 2.

Они будут действовать вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригады или боевой группы, которая образуется для сочетания различных видов оружия для прорыва укрепленных российских позиций.

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Напомним, министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.

Темы: Великобританиятанки
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