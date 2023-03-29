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Украинцы еще нужны тренировки для использования Challenger 2 - министр обороны Британии

Среда, 29 марта 2023, 19:41

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду подтвердил прибытие первых британских танков Challenger 2 в Украину, но предостерег, что для их эффективного использования украинцы должны пройти дополнительные тренировки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, он заявил в среду на пресс-конференции.

Как отметил глава британского Минобороны, хотя первые Challenger 2 прибыли в Украину, "впереди еще довольно значительное количество тренировок", прежде чем украинские войска будут готовы использовать их в бою.

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"В то же время их (украинскому военному - ред.) руководству необходимо учиться и тренироваться вести боевые действия на уровне бригады или боевой группы - воевать так, как это делает НАТО и Запад", - подчеркнул Уоллес.

"Это очень важно. Не могу обсуждать то, когда, где и как может произойти (украинское - ред.) наступление, но я думаю, что ни для кого не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских сил в конфликте", - добавил он.

Как известно, Великобритания передала Украине 14 основных боевых танков Challenger 2.

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Они будут действовать вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригады или боевой группы, которая образуется для сочетания различных видов оружия для прорыва укрепленных российских позиций.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.

Темы: Великобританиятанки
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