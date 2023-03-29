Резніков пояснив важливість утримання Бахмута і заявив про шалені втрати росіян

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступ Росії триває повним ходом, проте росіяни швидко вичерпують свої наступальні можливості через утримання українськими силами Бахмута в Донецькій області.

Джерело: Резніков в інтерв'ю польській газеті Wyborcza, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Їхні втрати шалені. За нашими військовими оцінками, тільки на бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 осіб убитими або пораненими за день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості.

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Звідси принципове рішення нашого командування: утримувати Бахмут попри власні втрати. Бо його оборона обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.

Чи зможуть окупанти посилити свої атаки? Подивимося. Їм потрібен успіх".

Деталі: Коментуючи слова деяких експертів про недоцільність оборони Бахмута, Резніков сказав, що "місто і пагорби, що розташовані поруч із ним, є зручною територією для оборони".

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"Якби ми вийшли з нього, це означало б необхідність оборонятися в іншому місці, де немає такої зручної форми місцевості", – пояснив міністр оборони.

Як наголосив Резніков, на Донбасі ворог позначив вузьку ділянку лінії фронту, де зосередив свої зусилля, зокрема добре підготовлених "вагнерівців", яких використовують "як гарматне м'ясо".

Пряма мова: "Я вважаю, що наступ (росіян – ред.) іде повним ходом – але їхній план полягав у тому, щоб прорвати фронт у районі Бахмута й атакувати повномасштабними силами авіації, артилерії та бронетехніки, щоб зайняти всю Донецьку та Луганську області. Для них це важливо з політичного погляду.

Вони хотіли показати, що хоча б однієї з цілей, озвучених Путіним на початку вторгнення, досягнуто. Але цього не сталося, і Бахмут залишається нашою фортецею".

Деталі: Резніков зазначив, що завдяки постачанням озброєння із Заходу в України вже є достатній артилерійський потенціал.

"У нас це називається "артилерійський зоопарк", тому що системи з різних країн, зокрема й ефективні польські Krab", – додав міністр.