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Резніков пояснив важливість утримання Бахмута і заявив про шалені втрати росіян

"Українська правда"Середа, 29 березня 2023, 19:58
Резніков пояснив важливість утримання Бахмута і заявив про шалені втрати росіян
Олексій Резніков, фото AFP via Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступ Росії триває повним ходом, проте росіяни швидко вичерпують свої наступальні можливості через утримання українськими силами Бахмута в Донецькій області.

Джерело: Резніков в інтерв'ю польській газеті Wyborcza, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Їхні втрати шалені. За нашими військовими оцінками, тільки на бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 осіб убитими або пораненими за день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості. 

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Звідси принципове рішення нашого командування: утримувати Бахмут попри власні втрати. Бо його оборона обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту. 

Чи зможуть окупанти посилити свої атаки? Подивимося. Їм потрібен успіх".

Деталі: Коментуючи слова деяких експертів про недоцільність оборони Бахмута, Резніков сказав, що "місто і пагорби, що розташовані поруч із ним, є зручною територією для оборони".

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"Якби ми вийшли з нього, це означало б необхідність оборонятися в іншому місці, де немає такої зручної форми місцевості", – пояснив міністр оборони.

Як наголосив Резніков, на Донбасі ворог позначив вузьку ділянку лінії фронту, де зосередив свої зусилля, зокрема добре підготовлених "вагнерівців", яких використовують "як гарматне м'ясо".

Пряма мова: "Я вважаю, що наступ (росіян – ред.) іде повним ходом – але їхній план полягав у тому, щоб прорвати фронт у районі Бахмута й атакувати повномасштабними силами авіації, артилерії та бронетехніки, щоб зайняти всю Донецьку та Луганську області. Для них це важливо з політичного погляду. 

Вони хотіли показати, що хоча б однієї з цілей, озвучених Путіним на початку вторгнення, досягнуто. Але цього не сталося, і Бахмут залишається нашою фортецею".

Деталі: Резніков зазначив, що завдяки постачанням озброєння із Заходу в України вже є достатній артилерійський потенціал.

"У нас це називається "артилерійський зоопарк", тому що системи з різних країн, зокрема й ефективні польські Krab", – додав міністр.

Теми: РезніковБахмутДонецька областьвійна
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