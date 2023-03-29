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Резников объяснил важность удержания Бахмута и заявил о безумных потерях россиян

"Украинская правда"Среда, 29 марта 2023, 19:58
Резников объяснил важность удержания Бахмута и заявил о безумных потерях россиян
Алексей Резников, фото AFP via Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление России продолжается полным ходом, однако россияне быстро исчерпывают свои наступательные возможности из-за удержания украинскими силами Бахмута в Донецкой области.

Источник: Резников в интервью польской газете Wyborcza, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Их потери огромны. По нашим военным оценкам, только на бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 человек убитыми или ранеными за день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности. 

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Отсюда принципиальное решение нашего командования: удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери. Потому что его оборона ограничивает возможности россиян и дает нам стабильность на всей линии фронта. 

Смогут ли оккупанты усилить свои атаки? Посмотрим, им нужен успех".

Детали: Комментируя слова некоторых экспертов о нецелесообразности обороны Бахмута, Резников сказал, что "город и холмы, расположенные рядом с ним, являются удобной территорией для обороны".

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"Если бы мы вышли из него, это означало бы необходимость обороняться в другом месте, где нет такой удобной формы местности", – пояснил министр обороны.

Как отметил Резников, на Донбассе враг обозначил узкий участок линии фронта, где сосредоточил свои усилия, в частности хорошо подготовленных "вагнеровцев", которых используют "как пушечное мясо".

Прямая речь: "Я считаю, что наступление (россиян – ред.) идет полным ходом – но их план заключался в том, чтобы прорвать фронт в районе Бахмута и атаковать полномасштабными силами авиации, артиллерии и бронетехники, чтобы занять всю Донецкую и Луганскую области. Для них это важно с политической точки зрения. 

Они хотели показать, что хотя бы одна из целей, озвученных Путиным в начале вторжения, достигнута. Но этого не произошло, и Бахмут остается нашей крепостью".

Детали: Резников отметил, что благодаря поставкам вооружения с Запада у Украины уже есть достаточный артиллерийский потенциал.

"У нас это называется "артиллерийский зоопарк", потому что системы из разных стран, в том числе и эффективные польские Krab", – добавил министр.

Темы: РезниковБахмутДонецкая областьвойна
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