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Зеленський у розмові з Мелоні згадав її резонансний виступ на підтримку України в Сенаті

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 21:21
Зеленський у розмові з Мелоні згадав її резонансний виступ на підтримку України в Сенаті
Володимир Зеленський говорив із Джорджею Мелоні, фото ОП

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провели телефонну розмову – першу з візиту італійської політикині в Україну в лютому цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили пресслужби глав обох держав.

За словами Зеленського, з Мелоні він обговорив "двосторонні та міжнародні ініціативи" та подякував "італійським друзям" за підтримку.

"Шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру", – підкреслив глава держави.

У повідомленні офісу прем’єрки Італії, яке цитує ANSA, зазначається, що український президент згадав візит Джорджії Мелоні до Києва та її виступ в італійському парламенті 21 березня, напередодні Європейської ради.

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Також лідери держав обговорили підготовку до Римської конференції з питань відновлення України, запланованої на 26 квітня, "яка є важливою можливістю для зміцнення відносин між італійськими компаніями та Україною", зазначається в повідомленні.

Як відомо, після приходу до влади восени 2022 року Джорджія Мелоні, яка є лідеркою "Братів Італії", послідовно підтримувала Україну й надання їй військової допомоги.

У лютому 2023 року Мелоні здійснила перший візит до України, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

Теми: ЗеленськийІталіяміжнародні відносини
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