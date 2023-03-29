Зеленский в разговоре с Мелони вспомнил ее резонансное выступление в поддержку Украины в Сенате

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони провели телефонный разговор - первый с визита итальянского политика в Украину в феврале этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили пресс-службы глав обоих государств.

По словам Зеленского, с Мелони он обсудил "двусторонние и международные инициативы" и поблагодарил "итальянских друзей" за поддержку.

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"Путь к миру в Украине - полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира", - подчеркнул глава государства.

В сообщении офиса премьера Италии, которое цитирует ANSA, отмечается, что украинский президент вспомнил визит Джорджии Мелони в Киев и ее выступление в итальянском парламенте 21 марта, накануне Европейского совета.

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Также лидеры государств обсудили подготовку к Римской конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной на 26 апреля, "которая является важной возможностью для укрепления отношений между итальянскими компаниями и Украиной", отмечается в сообщении.

Как известно, после прихода к власти осенью 2022 года Джорджия Мелони, которая является лидером "Братьев Италии", последовательно поддерживала Украину и предоставление ей военной помощи.

В феврале 2023 года Мелони совершила первый визит в Украину, в рамках которого объявила о предоставлении пакета военной помощи, который включает комплексы SAMP/T-MAMBA, а также системы Spada и Skyguard.