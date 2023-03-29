Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія має забрати війська з України для досягнення миру – президентка Угорщини

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 23:18
Росія має забрати війська з України для досягнення миру – президентка Угорщини
Каталін Новак, фото Corbis via Getty Images

Угорська президентка Каталін Новак у середу заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на HVG, Новак сказала на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари.

"Нам потрібен мирний план, який не тягне за собою перемоги для Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі", – зазначила угорська президентка, наголосивши, що РФ також має забрати війська з України.

Також вона подякувала Ердогану за посередницьку роль між Україною та Росією.

"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – додала Новак.

Зазначимо, що інші угорські високопосадовці висловлюють менш категоричну позицію щодо досягнення миру в Україні.

Приміром, у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав до переговорів між США та Росією для припинення війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і "радить усьому західному світу робити те ж саме".

Теми: УгорщинамирвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Угорщина
Швеція не буде давати Угорщині ніяких "запевнень" в обмін на вступ до НАТО
Сійярто після розмови з міністром РФ знову заявив, що Угорщина блокуватиме "ядерні санкції" ЄС
Послом України в Угорщині може стати "професор з окопів" Федір Шандор – ЗМІ
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...