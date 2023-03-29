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Росія має забрати війська з України для досягнення миру – президентка Угорщини

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 23:18
Росія має забрати війська з України для досягнення миру – президентка Угорщини
Каталін Новак, фото Corbis via Getty Images

Угорська президентка Каталін Новак у середу заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на HVG, Новак сказала на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари.

"Нам потрібен мирний план, який не тягне за собою перемоги для Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі", – зазначила угорська президентка, наголосивши, що РФ також має забрати війська з України.

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Також вона подякувала Ердогану за посередницьку роль між Україною та Росією.

"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – додала Новак.

Зазначимо, що інші угорські високопосадовці висловлюють менш категоричну позицію щодо досягнення миру в Україні.

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Приміром, у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав до переговорів між США та Росією для припинення війни в Україні.

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і "радить усьому західному світу робити те ж саме".

Теми: УгорщинамирвійнаРосія
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