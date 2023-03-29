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Россия должна забрать войска из Украины для достижения мира – президент Венгрии

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 23:18
Россия должна забрать войска из Украины для достижения мира – президент Венгрии
Каталин Новак, фото Corbis via Getty Images

Венгерский президент Каталин Новак в среду заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на HVG, Новак сказала на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару.

"Нам нужен мирный план, который не влечет за собой победы для России, и одновременно предусматривает справедливые и реалистичные цели", - отметила венгерский президент, подчеркнув, что РФ также должна забрать войска из Украины.

Также она поблагодарила Эрдогана за посредническую роль между Украиной и Россией.

"Конечная цель - это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно успокоить, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", - добавила Новак.

Отметим, что другие венгерские чиновники выражают менее категоричную позицию по достижению мира в Украине.

К примеру, в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН 23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине.

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А премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не планирует разрывать экономические отношения с Россией и "советует всему западному миру делать то же самое".

Темы: ВенгриямирвойнаРосcия
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