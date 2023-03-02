Україна змінить стратегію деокупації Криму: Данілов пояснив свою заяву

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що з урахуванням теперішніх обставин у питанні звільнення Криму Україна не може керуватися стратегією, яку керівництво держави підтримало у 2021 році.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Деталі: 2 березня Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму. В ефірі марафону він пояснив свої слова.

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Пряма мова: "2021 року 24 березня вийшов указ президента України Володимира Зеленського №17 про Стратегію деокупації Автономної Республіки Крим та Севастополя. Там, де ми вперше, починаючи від 2014 року, відпрацювали усі моменти. І первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом.

Втім, з урахуванням тих обставин, які відбуваються сьогодні на території нашої країни, ми маємо обов'язково розглянути цю стратегію, внести до неї відповідні зміни, проголосувати на засіданні РНБО за ці зміни і після цього президент має або видати новий указ, або внести зміни у ту стратегію, яка ухвалювалася".

Деталі: Данілов зауважив, що у його заяві немає "нічого конспірологічного", а керівництво держави працює з відповідними документами, щоб вони відповідали інтересам України та її громадянам.