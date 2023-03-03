РФ намагається "ядерним шантажем" сповільнити військову підтримку України – ISW

Росія використовує призупинення своєї участі у договорі про ядерні озброєння та страх Заходу перед ядерною ескалацією для сповільнення військової підтримки України, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті нагадали, що 2 березня на саміті G20 в Нью-Делі державний секретар США Ентоні Блінкен коротко поговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про призупинення РФ договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Держсекретар повідомив, що він закликав Лаврова скасувати призупинення Росією 28 лютого цього договору.

Блінкен висловив готовність США співпрацювати з Росією у сфері контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від статусу війни в Україні та відносин між США і Росією.

Держсекретар США також закликав РФ припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого американця Пола Вілана.

Аналітики ISW вважають, що російські офіційні особи навряд чи продовжуватимуть змістовні дискусії щодо відновлення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Дослівно: "Дуже ймовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією і призупиненням участі РФ у договорі в надії стримати підтримку України з боку Заходу та сповільнити обіцяну західну військову допомогу.

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Як і раніше, вкрай малоймовірно, що Кремль застосує ядерну зброю, але регулярно виступає з мало правдоподібними погрозами ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід".