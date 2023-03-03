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Росіяни переключились з оточення Бахмута на видавлювання захисників з міста – ISW

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 березня 2023, 10:33
Росіяни переключились з оточення Бахмута на видавлювання захисників з міста – ISW
Бахмут, фото: Getty Images

Російські загарбники змінили тактику бойових дій навколо Бахмута, спрямувавши зусилля на видавлювання сил оборони з міста, і тимчасово відмовившись від спроб його оточити.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Схоже, що російські війська тимчасово зменшили зусилля з оточення Бахмута з південного заходу та північного сходу і, можливо, замість цього зосередилися на тому, щоб змусити українські сили вийти з міста, сконцентрувавшись на північно-східному наступі".

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Деталі: Наразі росіяни, вірогідно, тиснуть на сили оборони в Бахмуті, аби ті відступили через трасу Т0504. Це, як припускають аналітики, зменшить зусилля загарбників щодо оточення міста.

"Подвійне оточення Бахмута, ймовірно, вимагатиме додаткового залучення живої сили та техніки, і російські війська можуть мати намір уникнути подальших витрат, пов'язаних з потенційним оточенням", - повідомляється у звіті ISW.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
  • У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Теми: БахмутвійнаРосіяУкраїна
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